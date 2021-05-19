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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR - Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

- Kaza yerindeki ekipler - Kazada hurdaya dönen otomobil - Kaza yeri incelemesiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü.Zülkarneyn Paltalı (24) idaresindeki 34 NKB 27 plakalı hafif ticari araç, Dinar - Çay kara yolu Akçaköy yakınlarında, Ali Osman S'nin (37) kullandığı 20 EM 756 plakalı tırla çarpıştı.Kazada, hafif ticari araçta sıkışan Paltalı, olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Paltalı'nın cesedi, Dinar Devlet Hastanesine gönderildi.Tır sürücüsü Ali Osman S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma Karahisar Ticari Araç 

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