AFYONKARAHİSAR - Terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı

- Operasyon görüntüleri Afyonkarahisar 'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2018 yılında Suriye'nin Haseke - Daşişa bölgesinde terör örgütü DEAŞ karargahına düzenlenen operasyonda ele geçirilen listede adı geçen ve Afyonkarahisar 'da bulundukları öğrenilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde adreslerine düzenlediği operasyonda Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M'yi yakaladı.
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