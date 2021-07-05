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AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

- Kaza yeri - Devrilen tırın görüntüsü - Kaza sonrası yola saçılan talaşlar - Araçların talaşların üstünden geçmesi Afyonkarahisar 'da talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Afyonkarahisar - İzmir karayolunun 3. kilometresindeki Mavi Hastane köprülü kavşağında, Ali Y'nin kullandığı 42 Y 4586 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek devrildi.Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tırın dorsesindeki talaşın dökülmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis, Afyonkarahisar - İzmir karayolundaki akışı yan yola yönlendirdi.Ekiplerin talaşı toplamasının ardından yolun tek şeridi ulaşıma açıldı.Tırın yoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hastane Köprülü Karahisar Direksiyon Köprü 

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