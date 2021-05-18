AFYONKARAHİSAR - Takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
- Kaza yeri - Takla atan aracın görüntüsü - Trafik polislerinin çalışmaları Afyonkarahisar 'da takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kenan Çınar idaresindeki 03 AU 202 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunun 3. kilometresinde önünde seyreden Ergün Emir'in kullandığı 66 LT 677 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çıkarak araçlara çarptı, karşı şeride geçerek takla attı.Kazada Kenan, Yeliz, Özge ve Muhammet Çınar yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza dolayısıyla yol bir süre trafiğe kapatıldı.
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