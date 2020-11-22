AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

- Ekiplerin denetimleri Afyonkarahisar 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci gününde de saat 20.00'de başladı. Afyonkarahisar 'da Kovid - 19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar ve Yeşilyol caddeleri gibi kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sakinlik oluştu. Saat 20.00'de başlayan kısıtlama öncesi esnaf, iş yerlerini kapattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile bağlantı yollarında uygulama noktaları kurdu.
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