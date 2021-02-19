AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Boş caddelerden görüntüAFYONKARAHİSAR (AA) - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Afyonkarahisar 'da da cadde ve meydanlar boş kaldı.Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere şehrin işlek yerlerinde sessizlik hakim oldu.Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanların bulunduğu kentte, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yaptı.
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