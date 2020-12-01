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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması



- Drone çekimleriSokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Afyonkarahisar 'da sessizlik hakim oldu Afyonkarahisar 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Afyonkarahisar 'da da şehrin en işlek noktaları olan Kent Meydanı, Ambaryolu, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda araç ve insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ayrı uygulama noktasında araçları denetliyor. Polisler, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını hatırlattıkları sürücülerden evlerine gitmelerini istiyor.

Koronavirüs Çekim Karahisar 

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