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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

AFYONKARAHİSAR - Silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

- Silah kaçakçılığı operasyonu Afyonkarahisar 'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda, 13 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 13 şüpheliye ait 21 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 184 tabanca fişeği, 6 tabanca şarjörü, 12 cep telefonu ve sim kart ile silah tamirinde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi, 13 zanlı gözaltına alındı.

Kaçak Akalan Karahisar Cep Telefonu Sim Kart 

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