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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

- Otomobilin motor kısmından duman çıkması - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Yanan araçtan detaylar - Otomobil sürücüsü Abdullah Güner'in açıklamaları Afyonkarahisar 'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.Abdullah Güner idaresindeki 42 AIA 037 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, yol üzerinde araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.Otomobil sürücüsü Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine gittiği sırada aracının motor kısmından dumanlarla yanmaya başladığını söyledi.

Hemen araçtan inerek itfaiyeyi aradığını dile getiren Güner, "Otomobilin hiçbir arızası yoktu. Nasıl oldu biz de anlamadık. Bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bild Karahisar Yangına Müdahale 

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