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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da polis ekiplerinden trafik denetimi

AFYONKARAHİSAR - Sandıklı'da polis ekiplerinden trafik denetimi

- Polis ekiplerinden trafik denetimi - Durdurulan araçların denetlenmesiSandıklı'da polis ekiplerinden trafik denetimiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde emniyet ekipleri, bekçilerin de desteğiyle gece denetimi gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı'nca duyurulan "Dinamik denetim modeli"nin ardından ilçede MOBESE kameraları da bu süreçte etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı.Kayıtlarda şehrin yoğunluğu ve kural ihlali yapanlar tespit edilirken, ekipler de bölgeye anında yönlendiriyor.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir yandan şehir merkezinde denetim yaparken bir yandan da bir çok noktada bulunan MOBESE kameralarıyla yoğunluğu izliyor.Bunun yanında trafik denetimine de hız veren ekipler, Ece Mahallesi Konak Park önünde trafik denetimi gerçekleştirdi.Ekipler durdurdukları araçlarda eksik evrak, emniyet kemeri, maske kullanımı araç kullanırken cep telefonu kullanımı konusunda denetim yaptı.Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafikten men edilen araçlar da otoparka çekildi.

Kural İhlali Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Cep Telefonu Polis Ekipleri 

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