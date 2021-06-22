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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Sağanak sonrası çatısı çöken besihanedeki bir inek telef oldu

AFYONKARAHİSAR - Sağanak sonrası çatısı çöken besihanedeki bir inek telef oldu

- Çatısı çöken besihane - İtfaiye ekiplerinin çalışması - Zarar gören ineklerden görüntüler - Köy sakinlerinden Ahmet İslam'ın konuşması Afyonkarahisar 'da sağanak sonrası çatısı çöken besihanedeki bir inek telef olduAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ’ın Sandıklı ilçesinde sağanak yağış sonrası çatısı çöken besihanede zarar gören üç inekten biri telef oldu.İlçeye bağlı Kozvan Kuyucak köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Ramazan Cengiz'e ait besihanenin çatısı çöktü.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve veteriner hekim çağırıldı.İtfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla çatısı çöken besihanedeki 20 büyükbaş hayvanın 19'unu çıkardı.Bir ineğin telef olduğu olayda iki büyükbaş hayvanın da ayağının kırıldığı belirlendi.Veteriner hekim kontrolleri yapılan büyükbaş hayvanlar, başka bir besihaneye götürüldü.Köy sakinlerinden Ahmet İslam, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağanak yağış nedeniyle köyümüzden Ramazan Cengiz’in besihanesi bir anda göçtü. Nasıl olduğunu anlayamadık. Çok gürültülü bir yağış vardı. Yağmura dayanamadığı için çatı bir anda göçtü. İçeride bir ölmüş inek var. İki ineğin ayağı da kırılmış. Diğerlerinde çok şükür şu an için bir şey yok." ifadesini kullandı.

Gürültü İş Makinesi Sağanak Yağış Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan 

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