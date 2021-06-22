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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

- Temizleme çalışmaları Afyonkarahisar 'da sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyorAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Bayat ilçesinde dün etkili olan sağanağın zarar verdiği bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor.Bölgede dün yağış sonrası, dereler taştı ve birçok ev ile ahır sular altında kaldı. Afyonkarahisar Belediyesi ile Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin, ilçede su basan ev ve ahırlardaki temizlik çalışmaları sürüyor. Sağanak nedeniyle su basan 20'ye yakın ev ile ahırın tahliye edildiği öğrenildi.Öte yandan Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur ile Kaymakam Ömer Tekeş temizlik ve tahliye çalışmalarını yerinde takip etti.

Su Karahisar 

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