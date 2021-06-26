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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi - Kaza yerindeki araçlar - Yaralıların ambulansa alınmasıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.Nevzat Kanyılmaz idaresindeki 15 HD 545 plakalı otomobil, Ece Mahallesi Rauf Orbay Sokak'ta, Kadir Koç yönetimindeki 03 ABJ 24 plakalı motosikletle çarpıştı.Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nilüfer Kanyılmaz ve Ayşe Koç yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Karahisar Polis Ekipleri 

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