AFYONKARAHİSAR - Okul bahçesindeki depoya giren yılanı itfaiyeciler çıkardı
- Yılanın depodan çıkarılması - Çıkarılan yılanın torbaya konulması - Doğaya salınması Afyonkarahisar 'da okul bahçesindeki depoya giren yılanı itfaiyeciler çıkardıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde bir okulun bahçesindeki depoya giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.Sandıklı Zafer Mahallesi'nde bir ilkokulun bahçesinde bulunan depoya giren yılanı fark eden okul idarecileri, Sandıklı İtfaiyesinden yardım istedi.Okula gelen itfaiye ekibi, depodaki yılanı özel aparat ile yakaladı.Ekiplerin torbaya koyduğu yılan, mahalleye uzak bir noktada doğaya salındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım