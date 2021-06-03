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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Okul bahçesindeki depoya giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

AFYONKARAHİSAR - Okul bahçesindeki depoya giren yılanı itfaiyeciler çıkardı

- Yılanın depodan çıkarılması - Çıkarılan yılanın torbaya konulması - Doğaya salınması Afyonkarahisar 'da okul bahçesindeki depoya giren yılanı itfaiyeciler çıkardıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sandıklı ilçesinde bir okulun bahçesindeki depoya giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.Sandıklı Zafer Mahallesi'nde bir ilkokulun bahçesinde bulunan depoya giren yılanı fark eden okul idarecileri, Sandıklı İtfaiyesinden yardım istedi.Okula gelen itfaiye ekibi, depodaki yılanı özel aparat ile yakaladı.Ekiplerin torbaya koyduğu yılan, mahalleye uzak bir noktada doğaya salındı.

Akalan Karahisar Okul Bahçesi İtfaiyeciler 

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