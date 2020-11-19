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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı 'Kovid-19' videosu ilgi gördü

AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı 'Kovid-19' videosu ilgi gördü

AFYONKARAHİSAR - Öğretmenlerin hazırladığı "Kovid - 19" videosu ilgi gördü - Hazırlanan video Afyonkarahisar 'da öğretmenlerin hazırladığı "Kovid - 19" videosu ilgi gördüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Çobanlar ilçesinde üç öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına dikkat çekmek için yöresel şiveyle hazırladığı video sosyal medyada ilgi gördü.Çobanlar Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de hazırlanışında destek verdiği videoda, bir otomobil içerisinde emniyet kemeri ile maske takmadan seyahat eden iki vatandaşın, yöresel şiveyle sohbet ettikleri sırada, polisin çevirme yaptığını görerek telaşla emniyet kemerlerini taktıkları görülüyor.Sürücü ile yanındaki arkadaşının emniyet kemeri takma mücadelesini fark eden polis memuru, durduklarında camı açan kişilere "hele şükür emniyet kemerini takabildiniz" diye cevap veriyor.Polis memuru ile vatandaşlar arasındaki ceza yazma diyaloğu ise Kovid - 19 ile mücadelede maske takmanın, trafikte ise emniyet kemeri kullanmanın önemine dikkati çekiyor.İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, AA muhabirine, Kovid - 19 tedbirlerine dikkati çekmek için hazırlanan videonun sosyal medyada büyük beğeni aldığını belirterek, emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Sosyal Medya Koronavirüs Polis Memuru Öğretmenler Emniyet Kemeri 

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