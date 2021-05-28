AFYONKARAHİSAR - Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni

- Programa katılanlar - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in konuşması - TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'ün konuşması - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in konuşmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Millet Bahçeleri Fidan Dikimi Töreni"nde konuştu.
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