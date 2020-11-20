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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Mevsimin ilk karı yağdı

AFYONKARAHİSAR - Mevsimin ilk karı yağdı

- Kent merkezinde etkili olan kar yağışı - Karla kaplanan Karahisar Kalesi - Kentin yüksek kesimlerindeki ağaçların üzerine yağan kar - Aracın üzerine yazılmış 'Afyon' yazısıMevsimin ilk karı yağdıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar il merkezine mevsimin ilk karı düştü.Gece saatlerinde başlayan kar, kentin özellikle yüksek kesimlerini ve şehrin sembolü Karahisar Kalesi'ni beyaza bürüdü.İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyü görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarında oluşan kar birikintilerine günün tarihini, bazıları da şehrin plaka numarasıyla "Afyon" yazdı, bunları fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.Kar, Afyonkarahisar 'ın bazı ilçeleri ile köylerinde de etkili oldu.

Sosyal Medya Karahisar Yağan Kar Yağışı 

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