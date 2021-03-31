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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı

Afyonkarahisar 'Mart' ayını karla uğurladı

-Kentteki kar manzaralarından detay

Karahisar Kar Manzaraları Yağan Kar Yağışı Irak 

--Vatandaşlarla röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Kent Mart ayının son gününde beyaza büründü AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da dün başlayan sağanak gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar ise Mart ayının son gününde kar yağışının oldukça sevindirici olduğunu belirttiler. Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde başlayan ve yer yer devam eden kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Kar yağışından oldukça memnun olan Afyonkarahisarlılar ilkbaharda yağan kar yağışlarının bolluk ve bereket anlamına geldiğini kaydettiler. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle daha sıkı giyindiklerini de aktaran vatandaşlar, Afyonkarahisar’da iklim itibariyle Nisan soğuk bir kent olduğunu ve Mayıs ayına kadar soğuk havaların devam edeceği beklentisi içerisinde olduklarını ifade ettiler. Kar yağışı sonrası tarihi Karahisar Kalesi ile birlikte park ve bahçeler karla kaplandı.
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