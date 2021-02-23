Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 16 bin lira ceza

AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 16 bin lira ceza

- Polis baskını yapılan evden görüntü Afyonkarahisar 'da Kovid - 19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 12 kişiye 16 bin lira cezaAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerine uymayıp bir evde toplanarak kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fakıpaşa Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.Adrese düzenlenen operasyonda, 12 kişi iki masa etrafında kumar oynar vaziyette yakalandı.Evdeki kumar materyallerine el koyan polis ekibi, 12 kişiye 16 bin 32 lira idari para cezası kesti.Yakalanan sorumlular F.E. ile Ü.T. hakkında ise, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Koronavirüs Para Cezası Akalan Karahisar Harekete Geç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı