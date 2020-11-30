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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri sürüyor

- Ekiplerin pazar yerinde denetim yapması - Ekiplerin pazarcı esnafı ile vatandaşları Kovid - 19 tedbirleri konusunda uyarması - Pazarcı esnafı Mehmet Genç'in konuşması - Kent merkezinden görüntü - Afyonkarahisar Afyonkarahisar 'da Kovid - 19 tedbirleri kapsamında halk pazarlarında görevlilerin denetimleri sürüyor.Kentte pazartesi günleri kurulan Ataköy Mahallesi'ndeki halk pazarlarında İl Salgın Denetim, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, polis ve zabıta ekipleri, Kovid - 19 denetimi yaptı.Ekipler, pazar yerinde hem satış yapan esnafa hem de alışveriş yapan vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.Pazar esnafı Mehmet Genç, alışveriş yapan vatandaşların genellikle maske taktıklarını ve sosyal mesafeye dikkat ettiklerini belirtti.
Ayrıca, kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki vatandaşların maske takıp sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

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