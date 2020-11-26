AFYONKARAHİSAR - Kovid-19 denetimleri

- Polis ekiplerinin esnafın yeni tip koronavirüs tedbirlerini denetlemesi - Vatandaşlara maske ve mesafe uyarısı yapılması Afyonkarahisar da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini denetledi.Konya il genelinde 40 ekiple uygulama gerçekleştiren trafik polisleri, toplu ulaşım araçlarını tek tek durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Afyonkarahisar 'da ise Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi, Yeşilyol Caddesi ve Ambaryolu'nda toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüler maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıldı.Caddelerde de maske takmayan yayalar ve iş yeri sahipleri uyarılarak, tedbirlere uymaları sağlandı.
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