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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar Kızılay ekibi İzmir’in yanında

Afyonkarahisar Kızılay ekibi İzmir’in yanında

-Yemek dağıtımından detay

Deprem Afet Bölgesi Gesi Karahisar Şili 

--Afyon Şube Başkanı Fatih Okyar açıklama

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede görev yapan kurtarma ekipleri başta olmak üzere günlük bin kişinin yemek ihtiyacını karşılayacak seyyar mutfak kurdu. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkan Fatih Okyar öncülüğünde 25 gönüllü bölgede görev yapan personelin yemek ihtiyacını karşılamak için afet bölgesine gitti. Okyar, Depremzedelere yardım eden 112, AFAD, UMKE, AKUT başta olmak üzere yardım çalışanlarına Afyonkarahisar’ın lezzetleriyle bir nebze olsun acıları hafifletmek için 6 aşçı, 5 aşçı yardımcısı ve 1 gıda mühendisiyle beraber bir öğünde bin kişiye beslenme hizmeti vermek için seyyar mutfak kurduklarını ifade etti.
Okyar, “Önceliğimiz görev yapan personeller. Bir öğünde bin kişilik yemek verecek şekilde mutfağımızı kurduk. Her öğünde sıcak yemeği kurtarma ekiplerimize ulaştıracağız” dedi.
(MT-GC-Y)
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