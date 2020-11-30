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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Karantina ihlali yapan kişi ile oğlu KYK yurduna yerleştirildi

AFYONKARAHİSAR - Karantina ihlali yapan kişi ile oğlu KYK yurduna yerleştirildi

- Kovid - 19 testi pozitif çıkan baba ve oğul - İl Salgın Denetim ekibinin olay yerine gelmesi - Baba ve oğlun araca bindirilmesi Afyonkarahisar 'da karantina ihlali yapan kişi ile oğlu KYK yurduna yerleştirildiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında banka girişinde güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamalarında karantina ihlali yaptığı belirlenen bir kişi ile oğlu, KYK yurduna yerleştirildi.Alınan bilgiye göre, Burmalı Mahallesi Bankalar Caddesi'ndeki bir banka şubesine gelen D.T'nin (65), Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kontrolünde Kovid - 19 testinin pozitif, oğlu M.T'nin temaslı olduğunu tespit etti.İhbar üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri, adrese sevk edildi.Polis ekipleri, D.T. ile yanında bulunan oğlu M.T'yi (32) gözetimde tutarak 112'den ekip talebinde bulundu.Özel araca bindirilen D.T. ile temaslı oğlu M.T, Organize Sanayi Bölgesindeki KYK yurduna yerleştirildi.Öte yandan 65 yaşındaki D.T'ye sokağa çıkma yasağı ihlalinden de cezai işlem de uyguladı.

Koronavirüs Güvenlik Görevlisi Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Banka Şubesi 

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