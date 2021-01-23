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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar’ın simgesi Akarçay dondu

Afyonkarahisar’ın simgesi Akarçay dondu

drone görüntüsü

Hava Sıcaklıkları Gesi Karahisar Uttu İlginç Görüntü 

-Buz tutan Akarçay'ın buzlanmış görüntüsü
-Akarçay'ın üzerinde buz tutmuş şişe ve taşlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR-DRONE)- Donan Akarçay’da yüzeye çıkan çöpler ilginç görüntüler oluşturdu AFYON KARAHİSAR

- Hava sıcaklığının gece eksi derecelerin altına düştüğü Afyonkarahisar’da kentin simgelerinden birisi olan Akarçay donarak buz tuttu. Akarçay’a atılan maden suyu ve diğer çöplerin buz üstüne çıkarak donma görüntüsü ilginç bir manzara oluşturdu. Afyonkarahisar’da kent merkezinde bulunan ve şehrin simgesi haline gelen Akarçay, gece hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu. Donan Akarçay’a atılan taçlar ve şişeler buzun üstünde kalırken, bazı vatandaşlar kısıtlamaya rağmen buz tutan çayın çevresinde yürüyüşe çıkarak manzarayı seyretti. Afyonkarahisar’da sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının artması ve güneşin kendini göstermesiyle de Akarçay drone ile havadan görüntülendi.
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