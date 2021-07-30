Afyonkarahisar’ın nüfusunun yarısı 1. doz aşısını yaptırdı



- Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi verilere göre, nüfusu yaklaşık 726 bin olan Afyonkarahisar’da 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 356 bin 242’ye ulaşırken, 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 226 bin 41 oldu. Açıklanan verilere göre kent nüfusunun yarısının 1. doz aşısını olduğu kaydedildi. Sağlık Bakanlığı’nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 30 Temmuz itibarıyla ülke genelinde, 72 milyon 179 bin 223 kez aşı yapıldı. Bu sayının 40 milyon 744 bin 663’ü birinci doz, 26 milyon 645 bin 861’i ikinci doz aşı uygulaması. Covid19 ile mücadele devam ederken artan vaka sayıları ile birlikte aşılama faaliyetleri de hız kesmeden devam ediyor. Her fırsatta aşı için teşvik açıklamaları yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden aşının önemini vurgulayan paylaşımlar yaptı. “Afyonkarahisar’da şimdiye kadar 622 bin 730 kez aşı yapıldı” Ülke genelinde 72 milyondan fazla aşı yapıldığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden aşılama süreci anbean yayınlanıyor. Her gün güncellenen rakamlarla il il aşılama sayıları paylaşılıyor. Bakanlığın sitesinde bulunan verilere göre Afyonkarahisar’da şimdiye kadar 622 bin 730 kez aşı yapıldı. Afyonkarahisar’da 1. doz aşı uygulanan kişi sayısı 356 bin 242 iken 2. doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 226 bin 041 olarak açıklandı. Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından mobil aşılama ekipleri de oluşturuldu. Aşıya ulaşımın kolaylaşması açısından kentin kalabalık noktalarına aşı uygulama noktaları kuruldu. Mobil ekipler sahada hem aşı hakkında bilgilendirme yapıyor hem de aşı olmak isteyenlere aşı hizmeti veriyor. (MT-GC)

