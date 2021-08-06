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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Toplantısı Şuhut Keşkek Evinde gerçekleşti
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Toplantısı Şuhut Keşkek Evinde gerçekleşti

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Toplantısı Şuhut Keşkek Evinde gerçekleşti

-Afyonkarahisar il toplantısı Şuhut Keşkek Evinde gerçekleşti

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Toplantı Karahisar 


- Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban başkanlığında Şuhut Keşkek Evinde gerçekleşti. Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, diğer üyeler ve protokol üyeleri katıldı.
Toplantı Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin çoban’ın açılış konuşması ile başlarken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Dr. Veysel Eroğlu ve protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Toplantıda gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı. Şuhut Keşkek Evinde gerçekleştirilen toplantıya katılan katılımcılara ilçenin tescilli keşkeği ikramında bulunuldu. Şuhut Keşkek Evinde gerçekleştirilen Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısının ardından Atatürk Evi Hacı Veli Konağı ziyaret edilerek burada 25 Ağustos etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Atatürk Evi ziyaretinin ardından günün anlam ve önemine binaen çekilen Hatıra fotoğrafının ardından toplantı sona erdi. (RD-
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