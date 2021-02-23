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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

- Kaza yeri - Kaza yapan otomobillerdeki hasar - Polis ekiplerinin çalışması - Takla atan araç - Ambulansın gelmesi - Görevlilerin çalışması Afyonkarahisar 'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Kübra Tota (31) idaresindeki 19 LL 283 plakalı otomobil, Selçuklu Mahallesi Şehit İrfan Sefa Caddesi'nde Meryem Gider (32) yönetimindeki 03 BN 906 plakalı otomobille çarpıştı.Tota'nın kullandığı otomobil, park halindeki 03 BT 739 plakalı araca çarparak devrildi.Kazada, devrilen otomobildeki sürücü Tota, yaralandı.Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bild Karahisar 

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