Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - İki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

AFYONKARAHİSAR - İki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi

- Yanan ahşap evde meydana gelen hasar - Olay yerindeki itfaiye ekipleri Afyonkarahisar 'da iki katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Burmalı Mahallesi 156. Sokak'taki iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 evin çatısını da etkiledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.Bir itfaiye personelinin dumandan etkilendiği yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Polis Ahşap Ev Yangın Karahisar Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement