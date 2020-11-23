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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - İki grubun kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - İki grubun kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı

- Zanlıların adliyeye sevk edilmesi Afyonkarahisar 'daki iki grubun kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İnce Harman Sokak'ta 21 Kasım'da yaşanan olayda yaralanan Hurşit Y, Hüseyin Y, Celalettin K, Osman Y, İbrahim G, Ali Ulvi Y. ve Aytekin Y. hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hurşit Y, Hüseyin Y. ve Celalettin K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Olay Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak'ta 21 Kasım'da yaşanan olayda, Celalettin K, Hurşit Y. ve Hüseyin Y. ile Osman Yağcı, İbrahim G, Ali Ulvi Y, Aytekin Y. ve Osman Y. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda 8 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Osman Yağcı hayatını kaybetmişti.

Polis Hastane Karahisar Polis Ekipleri Irak 

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