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AFYONKARAHİSAR - Helikopterle trafik denetimi
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Helikopterle trafik denetimi

AFYONKARAHİSAR - Helikopterle trafik denetimi

- Helikopter ile trafik denetimi - Helikopter içindeki yetkililerden görünüm - Kara yollarındaki trafik yoğunluğu Afyonkarahisar 'da helikopterle trafik denetimiAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da jandarma ekipleri, havadan helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün sona erecek Kurban Bayramı tatilinin ardından kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimlerini artırdı.Ekiplerin helikopterle yaptığı uygulamalarda, trafik ihlalinde bulunan sürücüler, belli aralıklarla oluşturulan uygulama noktalarına bildirildi.
Afyonkarahisar 'ı Antalya, Ankara ve Konya'ya bağlayan kara yollarında havadan yapılan denetimlerde, 12 sürücüye ceza kesilirken, 2 araç da trafikten men edildi.

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