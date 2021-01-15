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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Afyonkarahisar güne karla uyandı - Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı devam ediyor

- Afyonkarahisar güne karla uyandı - Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı devam ediyor

Kardan kaplanan araçlardan görüntü

Hava Sıcaklığı Akalan Karahisar Kar Yağışı 

-Karda yürüyen yaya ve araçlardan görüntü
-Şemsiyeli yayalardan görüntü
-Vatandaş röp.
-Kar altındaki parklardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR) - Afyonkarahisar güne karla uyandı- Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı devam ediyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da sabaha erken saatlerde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azalarak ‘0’ dereceye kadar düştü. Meteorolojinin bir çok kent ile birlikte Afyonkarahisar için günler önce verdiği kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, kentte sabah erken saatlerde kar yağışı başladı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte zaman zaman kısa süreli aksamalar meydana geldi. Kar yağışı sonrası kent beyaz bir örtü ile kaplanırken, araçların üstü de karla kaplandı. Kar yağışının devam ettiği kentte beyaz örtü kartpostallık görüntülerde ortaya çıkardı.
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