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AFYONKARAHİSAR - Gözaltına alınan telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Gözaltına alınan telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Gözaltına alınan telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

- Tutuklanan zanlının adliyeden çıkması - Zanlının polis aracına bindirilmesi Afyonkarahisar 'da gözaltına alınan telefonda dolandırıcılık zanlısı tutuklandıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Dinar ilçesinde, bir kadını dolandırarak altın ve parasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli İ.P, sağlık kontrolünden geçirilerek adliye sevk edildi.Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - Olayİlçede yalnız yaşayan A.I'yı (61) telefonla arayan İ.P, kendini astsubay olarak tanıtmıştı. Şüpheli İ.P, ikametine gittiği A.I'dan "bayrak" parolasını kullanarak 2 bilezik, 3 çift altın küpe, 4 - 5 altın broş, yarım ve çeyrek altın ile 2 bin 900 lira almıştı. Daha sonra kendini savcı olarak tanıtan zanlı, A.I'dan bankadaki hesabından para çekip kendisine vermesini istemişti. Kadın, durumu fark eden yeğeni sayesinde polise müracaat etmişti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, A.I'nın evine gelen İ.P'yi dün gözaltına almıştı.

Polis Aracı Çeyrek Altın Karahisar Gözaltı Dolandırıcılık 

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