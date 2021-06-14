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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

AFYONKARAHİSAR - Evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

- İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin el koyduğu 5 çuval salyangozdan görüntü - Ekiplerin salyangozları araçtan indirmesi - Ekiplerin salyangozları doğaya bırakması Afyonkarahisar 'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulunduAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'da kaçak toplanan 5 çuval salyangoz doğaya bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir evde kaçak toplanan salyangozlar bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri kontrol görevlileriyle harekete geçen polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada 5 çuval salyangoz buldu.Ev sahibi M.A.Ç'ye kaçak su ürünleri avcılığından idari para cezası kesildi.El konulan 5 çuval salyangoz, ekiplerce kent merkezindeki dere yakınlarında doğaya bırakıldı.

Para Cezası Su Ürünleri Karahisar Harekete Geç Polis Ekipleri 

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