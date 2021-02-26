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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar’daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü

Afyonkarahisar’daki kadın cinayetinin detayları dehşete düşürdü

Arşiv görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)!- Karısını 3 çocuğunun gözleri önünde öldürdü- Araçla seyahat eden çift arasında çıkan tartışmada öfkeli koca karısını başında vurarak öldürdü AFYON KARAHİSAR

Cumhuriyet Kadın Cinayeti Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 


- Afyonkarahisar’da işlenen kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı. Katil zanlısının 26 yaşındaki karısını üç çocuğunun yanında yolculuk yaptıkları aracın içinde tabanca ile başına tek el ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Olay, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Sarıkaya (32) isimli şahıs yanına karısı Nergiz Sarıkaya (26), Y. Sarıkaya (3), İ. Sarıkaya (5) ve H. Sarıkaya (7) isimli çocuklarına da alarak 03 BT 663 plakalı araç ile Isparta’ya gitmek üzere yola çıktı. Yolda bir süre ilerleyen Sarıkaya çifti arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine anayurt köyü yakınlarında iddialara göre, Ahmet Sarıkaya 3 çocuğunun bulunduğu araçta karısı Nergiz Sarıkaya’nın kafasına tabanca ile tek el ateş açtı. Kafasından vurulan genç kadın oturduğu koltukta hayatını kaybederken cani koca ise aracın başında beklemeye başladı.
Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, karısını öldüren Sarıkaya ise gözaltına alındı. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (RD-GC-
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