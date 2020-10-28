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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar’da yol verme kavgası kanlı bitti

-Olay yerinden görüntüler

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

Polis Hastane Sağlık Ekibi Yol Verme Kavgası Karahisar 


- Afyonkarahisar’da trafikte çıkan yol verme tartışmasında kan aktı. Meydana gelen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, olaya karışan diğer 2 kişide ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay, Afyonkarahisar Harb-iş Semti Meteoroloji kavşağında saat 13.30 sularından meydana geldi. İddialara göre, 03 ACF 174 plakalı otomobilde bulunan E.Y. ve A.U. ile 03 S 0178 plakalı minibüsün şoförü O.N.Y. (58) arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Yolda süren tartışma sırasından iki araç çarpışarak durdu. Otomobilin tamponu, minibüsün ise şoför kapısında bulunan dikiz aynası zarar gördü. Daha sonra tartışma kavgaya döndü ve otomobil içinde bulunan 2 kişiden biri bıçak çekerek minibüsün şoförünü dizinden yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda bıçağı kullan kişi çevrede bulunan bir apartmanın bahçesine bıçağı attı. Polisler bir süre olay yerinde bıçağı ararken evlerinin ve işyerlerinin balkonundan olayı izleyen görgü tanıkları polislere kişinin bıçakla gittiği yönü tarif etti. Olayda yaralanan O.N.Y. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olaya karışan E.Y. ve A.U., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan O.N.Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (MT-Y)
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