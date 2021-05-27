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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi

Afyonkarahisar’da yağmurdan alt geçit kapandı, belediye 1 saat müdahale edemedi

Su birikintisinde ilerlemeye çalışan araçlardan görüntü

Sağanak Yağış Karahisar Yağan Motosiklet Sürücüsü 

-Suda kalan motosikletlinin aracı ittirerek ilerlemesi
-Alt geçide girmek istemeyen araçların geri dönmesi

( AFYON KARAHİSAR)- Belediyenin geç müdahalesi sürücülere trafikte stres dolu anlar yaşattı- Afyon Belediyesi yağmurda çaresiz kaldı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da yağan yağmur sonrası alt geçitleri su bastı, bir çok noktada deyim yerindeyse trafik durma noktasına geldi. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri müdahalede gecikince yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Alt geçitte mahsur kalmak istemeyen bazı sürücüler ise çareyi girdikleri alt geçitten tersine ilerleyerek çıkmakta buldu.Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası şehrin en önemli kavşaklarından biri olan Jandarma Kavşağı’nda deyim yerindeyse trafik kabusu yaşandı. Kavşaktaki çift yönlü 4 şeritli alt geçidin bir tüpü yağmur sularının birikmesi ile kapandı. Bazı sürücüler girdikleri su birikintisinden güçlükle çıkarken bazıları ise suya girip mahsur kalmaktan korktukları için çareyi yolda tersine ilerleyip çıkmakta buldu. Su birikintisine giren bir motosiklet sürücüsünün yaşadığı zor anlar da diğer sürücüler tarafından kayıt altına alındı. Suda kalan motosikletli motorundan inip aracı ittirerek alt geçitten çıktı.Su birikintilerinden dolayı yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, belediye ekipleri ise yaklaşık 1 saatin sonunda alt geçide gelerek müdahale etti. Belediye ekipleri alt geçitteki suyu tıkanan mazgallardan tahliye ederek yolu açmaya çalışıyor.
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