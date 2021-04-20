Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor

Afyonkarahisar’da vatandaşlar daha sert tedbirler alınmasını istiyor

-Vatandaşların yoğunlukta olduğu caddelerden detay

Sayılar Karahisar 

--Vatandaşlardan detay
--Vatandaş röportaj

( AFYON KARAHİSAR)- Vatandaş soka çıkma kısıtlamasının daha erken saate çekilmesinden memnun AFYON KARAHİSAR

- Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasının saat 19.00’a çekilirken, vatandaşlar daha sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini belirttiler. Yurt geneli ile birlikte Afyonkarahisar’da da her geçen gün artan Covid-19 vakaları nedeniyle ülke çapında 2 hafta süreyle uygulanacak kısıtlamalardan vatandaşlar oldukça memnun. Hafta sonu gün boyu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hafta içi de sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00’dan 19.00’a çekilmesinin ardından Afyonkarahisarlı vatandaşlar yine vatandaşlardan şikayetçi oldu. Bir çok vatandaşlar bazı kişileri maske ve mesafeye dikkat etmediklerini bu nedenle vaka sayılarının arttığından yakındılar. Pandemi nedeniyle daha sert tedbirlerin uygulanması gerektiğini de belirten vatandaşlar, böyle giderse kısmi kapanmadan tam kapanmaya geçilmesinin de doğru olacağını dile getirdiler. (HK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement