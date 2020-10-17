Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Afyonkarahisar’da tohum toprakla buluştu

- Afyonkarahisar’da tohum toprakla buluştu

Tarlalardan genel görüntü

Katar Gübre Karahisar Hassasiyet Hayvan 

-Traktörlerin ekim yapmasından farklı planlarda görüntü
-Mustafa Kanat röp.

( AFYON KARAHİSAR)- Ekim ayının gelmesi ile tarlalarda arpa ekimi heyecanı başladı AFYON KARAHİSAR

- Ekim ayının gelmesi ile Afyonkarahisar’da tohum toprakla buluşmaya başlarken, çiftçiler Korona virüse (Covit-19) rağmen çiftçiler traktörlerle tarlaların yolunu tuttu. Arpa ekimine başlayan çiftçiler ekim döneminde tek şikayetçi oldukları konunun ise mazot ve gübre fiyatları olduğunu söylediler. Kent genelinde ekim ayının gelmesi ile çiftçiler tarlaların yolunu tuttu. Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde de çiftçiler sabah erken saatlerden itibaren traktörler ile tarlalarında çalışmaya başladı.
Çiftçiler arpa tohumlarını toprakla buluştururken, bölgede yoğun bir ekim faaliyeti başladı.
Çiftçileri hayvanların ana yem kaynağı olan arpa tohumlarını hassasiyetle tarlalarına ekmeye başladı.
Büyük ve küçükbaş hayvanların olmazsa olmaz yemi olan arpa ekiminin yaklaşık bir hafta süreceği öğrenildi. Korona virüse rağmen çiftçilerin büyük bir özveri ile tohum ekimi yapmaları, çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı. "Gübre ve mazot fiyatlarının düşmesini bekliyoruz" Bölgede çiftçilik yapan Mustafa Kanat, tohumu toprakla buluşturmak için ekim ayının gelmesini büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.
Kanat, “Nadası da hesaba katarsak 2 senedir biz ekim dönemini bekliyoruz. Gübre fiyatları yüksek olduğu için yeteri kadar gübre atamıyoruz. Bir dilim ekmek fazla yemek içinde mazot fiyatlarının düşmesini bekliyoruz ve başka bir şey istemiyoruz. 2 senedir biz toprağın arkasını bekliyoruz ve hakkımızı almak istiyoruz. Tohum 9 ay toprak ta bekliyor. Sonra arpa hasası yapacağız. Koron virüse rağmen çalışmaya devam edeceğiz çünkü çalışmak zorundayız" dedi.
(GC-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan'dan Katar'daki Birliğe ZiyaretErdoğan'dan Katar'daki Birliğe Ziyaret
Erdoğandan KatardaErdoğandan Katarda
Körfezde Türk RüzgarıKörfezde Türk Rüzgarı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı