Afyonkarahisar’da tartıştığı aileye kurşun yağdırdı



- Afyonkarahisar’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba oğul iki kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı Olay, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Dombayova köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Asım Y. yanında bulundurduğu silahla Rafet Tuncer, (59) Tayfun Tuncer (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı aileye kurşun yağdıran Asım Y. ise olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemenin ardından Rafet Tuncer ile Tayfun Tuncer'in cesetleri otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, köyden kaçan Asım Y.'yi ise yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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