Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da tartıştığı aileye kurşun yağdırdı

Afyonkarahisar’da tartıştığı aileye kurşun yağdırdı

Olay yerinden görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)-Silahlı kavgada baba ve oğlu hayatını kaybetti AFYON KARAHİSAR

İlk Müdahale Arazi Anlaşmazlığı Silahlı Kavga Karahisar Sağlık Ekipleri 


- Afyonkarahisar’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba oğul iki kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı Olay, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi Dombayova köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki aile arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Asım Y. yanında bulundurduğu silahla Rafet Tuncer, (59) Tayfun Tuncer (33) ile Tahsin Tuncer'e (35) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Baba Rafet Tuncer ve oğlu Tayfun Tuncer olay yerinde hayatını kaybederken diğer oğlu Tahsin Tuncer ağır yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tahsin Tuncer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tartıştığı aileye kurşun yağdıran Asım Y. ise olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemenin ardından Rafet Tuncer ile Tayfun Tuncer'in cesetleri otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, köyden kaçan Asım Y.'yi ise yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı