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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da sis etkili oluyor

Afyonkarahisar’da sis etkili oluyor

Yollardan genel görüntü

Hava Sıcaklığı Karahisar Güneşli Hava Güneşli Polis Ekipleri 

-Trafik ışıkları ve araçlardan görüntü
-Karahisar Kalesinden görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Kentte sabahın erken saatlerinde görülen yoğun sis özellikle araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bazı noktalarda görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü kent merkezinde işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da sıkıntı yaşadı. Sis nedeniyle, Maliye, Jandarma, Karayolları, OSB ve Filli kavşak bölgelerinde sisin yoğun olduğu gözlendi. Güneşin kendini daha fazla göstermesi ile hava sıcaklığının artmasıyla kentte sisli hava yerini güneşli havaya bıraktı. Öte yandan, kentte sisli hava nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kazada meydana gelirken, polis ekipleri ise yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için sürekli devriye gezerek sürücü ve yayaları uyardı. (MT-GC)
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