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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Afyonkarahisar’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşek çakmasından görüntüler

( AFYON KARAHİSAR)-Kentte gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu AFYON KARAHİSAR

Hava Sıcaklığı Sağanak Yağış Gökyüzü Karahisar 


- Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağışta çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Kent merkezi ile birlikte Şuhut ve Bolvadin ilçelerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Çakan şimşekler ile birlikte gece gündüze dönerken, yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Meteorolojinin kent için yaptığı tahminler doğru çıkarken, metrekareye ise yaklaşık 12 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Gök gürültülü sağanak yağış kentte yaklaşık 2 saat sürdü.
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