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Afyonkarahisar’da şehitler için dua edildi
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da şehitler için dua edildi

Afyonkarahisar’da şehitler için dua edildi

-Vatandaşların duası

Şehit Karahisar 

-İl Müftüsü Sinan Kazancı dua ederken

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Büyük Taarruz Zaferi’nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İmaret Cami’nde Cuma namazı öncesi İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından şehitler için dua edildi. Kocatepe’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle başlayan ve aradan tam 99 yıl geçen Büyük Taarruz Zaferi çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar İmaret Camii’nde şehitler için dua edildi. İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından Cuma namazı öncesi okunan duada, Malazgirt Zaferi'nin Fatihi Alparslan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yad edildi. Namaza Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, kent protokol üyeleri ve cemaat katıldı.
Öte yandan namazın ardından vatandaşlara etli pilav ikramında bulunuldu. (MT-GC)
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