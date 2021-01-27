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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor

Yağıştan genel görüntüler

Akalan Karahisar Şiddetli Rüzgar Bulduk Kar Yağışı 

-Yollardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Şemsiyeli vatandaşlardan görüntü
-Vatandaş röp.

( AFYON KARAHİSAR)- Kentte karla karışık yağan yağmurun akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor AFYON KARAHİSAR

- Meteorolojinin Afyonkarahisar ile ilgili yaptığı rüzgar ve kar yağışı uyarısı doğru çıkarken, öğlen saatlerinde kentte karla karışık yağmur görüldü.
Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini göstermesi bekliyor. Kentte öğlen saatlerinde şiddetli rüzgar ile başlayan yağmur yağışı ilerleyen saatlerde yerini karla karışık yağmura bıraktı. Yaklaşık 1 saat süren yağış trafikte sürücü ve yayaların zaman zaman zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağışı hazırlıksız yakalananlar ise boş buldukları dükkan ve balkon altlarına sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı. Bir çok vatandaş ise uzun geçen kurak dönemden sonra yağan yağışların sevindirici olduğunu ve ilerleyen günlerde de özellikle tarımsal ürünlerin verimli olması için sürmesini temenni etti. (GC-GC)
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