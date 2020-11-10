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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu

Afyonkarahisar’da saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu

Sirenlerin çalması ile bayrakların yarıya indirilmesi

Saygı Duruşu Bağlılık Karahisar Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Halk otobüsleri şoförlerinin saygı duruşuna geçmesi
-Karahisar Kalesi’nden bayrağın yarıya indirilmesi
-Asker selamı veren motosiklet sürücüsünden görüntü
-Saygı duruşunda bulunan vatandaşlar ile röp.

( AFYON KARAHİSAR)- Motosikletin yol ortasında durdurup asker selamı ile saygı duruşuna geçti- 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’nde de bayraklar yarıya indirildi AFYON KARAHİSAR

- Yurdun dört bir tarafında olduğu gibi 10 Kasım dolayısı ile Afyonkarahisar’da da saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu. Kentte 09.05’de sirenlerin çalması ile birlikte bayraklar yarıya indirilirken, trafik durdu, esnaflar iş yerlerini bırakıp sokağa çıktı, işçiler ve memurlar toplumun tüm kesimi Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılıklarını göstermek için 2 dakikalık saygı duruşuna geçti. Halk otobüsleri şoförleri seferlerini durdurup direksiyon başından ayrılıp Ata’ya saygı duruşunda bulundu. Trafikte ilerleyen motosikletli bir sürücü ise aracını yol ortasında durdurup asker selamı ile saygı duruşunda bulundu. Öte yandan, kentin simgesi olan 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’nde de bayraklar yarıya indirildi. (GC-GC)
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