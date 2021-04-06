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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da polislere pasta sürprizi

Afyonkarahisar'da polislere pasta sürprizi

-Pastadan detay

Koronavirüs Polis Haftası Güvenlik Güçleri Sağlık Çalışanları Öğrenciler 

--hazırlıktan detay
--açıklama
--polislerden detay

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ile Özel Hareket Şubesi'nde bir sürpriz yaşandı. Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Kadın Kolları üyelerinin hazırladığı pasta ve çeşitli yöresel yiyecekler polislere ikram edildi. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı dolayısıyla TAFED Kadın Kolları üyeleri bir araya gelerek polislere sürpriz yaptı. Kadın üyelerin evlerinde özenle hazırladıkları “Polis amblemli” pasta ve yöresel lezzetler Çevik Kuvvet Şubesi ile Özel Hareket Şubesi'nin görevli polislere ikram edildi. Pasta, TAFED Kadın Kolları üyelerince, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Halil İbrahim Küpeli ile Özel Hareket Şube Müdürü Ertan Yakanoğlu'yla birlikte kesildi. Küpeli ile Yakanoğlu, yapılan sürpriz için TAFED Kadın Kolları üyelerine teşekkür etti. TAFED Kadın Kolları üyesi ve Pasta Şefi Esra Tan Avcı, yaptığı açıklamada, önceki aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kahramanları olan sağlık çalışanları içinde benzer etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bugünde Türk Polis Teşkilatının 176. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'daki Çevik Kuvvet Şubesi ile Özel Hareket Şubesine sürpriz yaptıklarını dile getiren Avcı, şöyle konuştu: "Pandemi sürecinde polis memurlarımızda aynı sağlık çalışanlarımız gibi büyük fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiler. Bizde, TAFED kadın kolları üyeleri ve aşçılık bölümü öğrencilerimizle Türkiye'nin çeşitli illerinde polis haftası dolayısıyla güvenlik güçlerimizin gönlünü alıp bir tatlı mola veriyoruz. Kendi ellerimizle yaptığımız pastalarla ve yöresel lezzetlerimizi ikram ediyoruz." TAFED Kadın Kolları üyesi Muhsine Çağlar da kendi elleriyle polislere yöresel lezzetler hazırlamaktan son derece mutlu olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından hazırlanan pasta ve yöresel lezzetler polis memurlarına ikram edildi. (MT-GC)
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