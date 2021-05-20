Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste yangın - Vali Gökmen Çiçek
- Yangın bölgesi - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in açıklamaları Afyonkarahisar 'da pelet yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı - Vali Gökmen Çiçek: - "Kiraz bahçelerine yangının sıçramasını engelledik. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içinde yangını kontrol altına alacağımızı ümit ediyorum"VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sultandağı ilçesinde, doğadaki lifli atıkların sıkıştırılmasıyla oluşturulan pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren pelet yakıtı üreten tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarını inceledi.Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalorifer yakıtı üreten fabrikada 12 dönüm alan içerisinde meydana gelen yangında Sultandağı Kaymakamı Önder Koç ile Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz'ın hızlı müdahalesi sonucu korkulan olmadığını söyledi.
Olaya çok erken müdahale edildiğini belirten Çiçek şöyle konuştu:"Kiraz bahçelerine yangının sıçramasını engelledik. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içinde yangını kontrol altına alacağımızı ümit ediyorum. Çünkü rüzgarın olmaması çok büyük bir avantaj. Şu an 20 tane itfaiye ekibimiz bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Saman balyalarının yanıyor olması, müdahale ettiğimiz takdirde saman balyalarındaki yangının hemen sönmesinin mümkün olmaması işimizi biraz zorlaştırdı. Yangının nedeni belli değil."
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