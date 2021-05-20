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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı

Afyonkarahisar'da pelet yakıtı üretilen tesiste yangın çıktı

- Pelet yakıtı üretilen tesiste yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmasıAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sultandağı ilçesinde, doğadaki lifli atıkların sıkıştırılmasıyla oluşturulan pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.İstasyon Caddesi'de faaliyet gösteren pelet yakıtı üreten tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, ekiplerin müdahale çalışmalarını inceledi.

Karahisar Mısır Yükselen Yangına Müdahale 

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