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Afyonkarahisar’da orman yangını
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da orman yangını

Afyonkarahisar’da orman yangını

-Yangından drone görüntü

İlk Müdahale Zehirlenme Orman Yangını Yangına Müdahale Ormanlık Alanda Yangın 

--Söndürme çalışmalarından detay
--Köyyülerin ekiplere ayran ikram etmesinden detay
--Köylüler röp

( AFYON KARAHİSAR-DRONE)- Köylülerin diktiği çam fidanları alev alev yandı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Kemekraya köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Çam fidanlarının bulunduğu alanda çıkan yangına ihbar üzerine jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaparak küreklerle yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü’nden ekipler ve çevre belediyelerden itfaiye yangına müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bolvadin ilçesi Kemekraya köyü Sivritepe mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri kürekle yangına ilk müdahaleyi yaparken bölgeye orman işletme şefliğinden ekipler ve çevre belediyelerden itfaiye araçları sevk edildi. Yangının çıktığı bölgedeki çam ağaçlarını köy halkının kendi imkanlarıyla yıllar önce diktiği belirtilirken çok sayıda çam fidanı yangından zarar gördü. Büyük çaba sonrası yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangına ekiplerle birlikte destek veren ve ekiplere zehirlenmeye karşı ayran ikram eden köy halkı köyün en yüksek tepesine bundan 10-15 yıl önce bu ağaçları hep birlikte diktiklerini belirterek adeta ciğerlerinin yangını belirttiler. Yangına ilişkin jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Köylü (HK-
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