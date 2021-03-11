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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Afyonkarahisar’da normalleşme süreci denetimi

Afyonkarahisar’da normalleşme süreci denetimi

İl Salgın Denetim ekiplerinin sokakta vatandaşları uyarması

Karahisar Hijyen Denetimi 

-Ekipleri esnafı denetlemesi
-Ekiplerin kurallara uyulması hakkında uyarısı

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da korona virüs pandemi döneminde geçilen yeni normalleşme süreci kapsamında cadde ve sokaklarda esnaflarla birlikte vatandaşlara yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. İl Salgın Denetim ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta başlayan normalleşme adımları ile birlikte "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında cadde, sokaklar ve meydanlarda maske ve mesafe denetimi gerçekleştirildi.
İl Salgın Denetim ekibinde görevli çok sayıda personelin katıldığı denetimde esnaf ve vatandaşlara korona tedbirleri hatırlatılıp, uyulması hususunda uyarılar yapıldı. Sokaklarda vatandaşların büyük çoğunluğunun ise özellikle maske ve sosyal mesafeye uydukları gözlendi.
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