Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Afyonkarahisar’da motosikletli polis timi eğitimleri sürüyor

- Afyonkarahisar’da motosikletli polis timi eğitimleri sürüyor

-Eğitimlerden detay

Sınav Polis Memuru Karahisar Polis Timi Memur 

--röportaj

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da düzenlenen ileri sürüş teknikleri kursuna katılan 15 polis memuru, bir ay sürecek zorlu eğitimi tamamladıklarında Motosikletli Polis (Yunus) Timi'nde görevlerine başlayacak. İnsan ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktalarda yaşanan olaylara motosikletle hızlıca müdahale eden Yunus timleri, profesyonel ekipler aracılığıyla her türlü koşulda motosiklet kullanma ve görev yapma konularında nefes kesen bir eğitim sürecinden geçiyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar Motor Sporlar Merkezi’nde düzenlenen ileri sürüş eğitimine Afyonkarahisar ve Adana’dan 15 polis memuru katıldı.
Bir ay sürecek eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek sınavı başarıyla tamamlayanlar Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timine katılarak yeni görevine başlayacak. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amiri Veysel Deniz, aldıkları ileri sürüş teknikleri kursu hakkında bilgi vererek, kursa Afyonkarahisar ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nden 15 polis memurunun katıldığını söyledi.

Deniz şöyle konuştu: "Normal sokakta karşılaşabileceğimiz durumları burada dubalarımızla hocalarımızın ve bizim beraber verdiğimiz eğitimlerle arkadaşlarımızı sokağa hazırlıyoruz. Toplam 15 personelimiz var. Başarılı olabilirlerse başarılı olan arkadaşları bünyemize katıp bunlarla beraber daha güçlü bir şekilde sokaklarda asayiş olaylarına bu arkadaşlarımız devam edecek. Arkadaşlarımız sabah 8.00'de beraber geliyoruz. Sabah sporumuzu yapıyoruz, yürüyüşümüzü, koşumuzu yapıyoruz. Normal sporumuzu yaptıktan sonra motosikletlerle beraber saat akşam 5'e, 6'ya kadar eğitimimiz devam ediyor. Bu eğitim de dediğim gibi dar manevralar, sokak aralarında nasıl gidebileceğimiz, sokaklarda nasıl pozisyonlarda karşılaşabileceğimiz, şahıslarla nasıl görüşürüz, nasıl mülakat yaparız, bunların eğitimlerini yapıyoruz. Ayrıca motosiklet üstünde silah nasıl kullanırız, bir olayla karşılaştığımızda nasıl davranmamız gerektiğini bunların eğitimini alıyoruz.” (MT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı